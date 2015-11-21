ГПУ розпочала розслідування щодо заступника Генпрокурора, який тиснув на суд у справі Геннадія Корбана (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позафракційний народний депутат, один з лідерів УКРОПу Віталій Купрій.

Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення).

Як повідомлялося, 4 листопада журналісти каналу «1+1» зафіксували, як Печерський райсуд міста Києва, де мало розглядатися клопотання про обрання запобіжного заходу Геннадію Корбану, до початку його роботи відвідали заступник Генерального прокурора Юрій Столярчук та прокурор Печерського району Києва Ігор Демідов. Високопосадовці вимагали ухвалити проти Корбана завідомо неправосудне рішення і застосувати до нього запобіжний засіб у вигляді арешту.