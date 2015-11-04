В УКРОПі назвали візит замгенпрокурора в суд застосуванням "важкої артилерії" вибіркового правосуддя

У справі Геннадія Корбана Генеральна прокуратура вирішила застосувати важку артилерію вибіркового правосуддя.

Про це на своїй сторінці у Faceboook повідомив народний депутат України, один з лідерів УКРОПу Віталій Купрій, коментуючи інформацію про те, що сьогодні заступник Генерального прокурора України Віталій Столярчук відвідав ще до початку роботи установи Печерський райсуд столиці, де мають розглядати скаргу захисту лідера УКРОПу на його незаконне затримання.

За його словами, в суді високопосадовець ГПУ вимагав ухвалити проти Корбана завідомо неправосудне рішення і застосувати до нього запобіжний засіб у вигляді арешту.

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Він нагадав, що відповідно до статті 126 Конституції України незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

«Таким чином Юрій Столярчук здійснив злочин, передбачений статтею 376 Кримінального кодексу України і має відповісти за це перед законом. Не реагувати на таке свавілля я не можу, тому направив відповідні заяви заступнику генпрокурора Давіду Сакварелідзе і в Національне антикорупційне бюро України", – повідомив Купрій.

Нагадаємо, сьогодні камера журналістів ТСН випадково зняла, як заступник Генерального прокурора Юрій Столярчук вранці, за годину до відкриття установи, заходить до будівлі Печерського суду. Голова Печерського райсуду Руслан Козлов вже був на робочому місці у цей час.

Журналісти ТСН зателефонували безпосередньо Юрію Столярчуку та намагалися взяти коментар, але почувши питання про мету перебування в Печерському суді заступник Генерального прокурора кинув слухавку.