Порошенко упевнений, що СБУ здатна захистити Україну від терористичної загрози

Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.

Глава держави нагадав, що за півтора роки після Революції Гідності «філія КДБ-ФСБ» була перетворена на повноцінну Службу безпеки України, яка здатна захищати країну, в тому числі і від терористичної загрози, як цими днями.

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Крім того, Україні вдалось згуртували міжнародну коаліцію своїх друзів.

«США, Євросоюз, інші наші союзники надають нам політичну, фінансову, військово-технічну і гуманітарну підтримку, в той час як хижий апетит Росії-агресора стримують гіркими пігулками економічних санкцій», - зазначив президент.