СБУ визначила коло підозрюваних у підриві електроопор, що ведуть до Криму - Херсонська ОДА

Про це повідомляє прес-служба Херсонської Обласної державної адміністрації.

"За інформацією начальника УСБУ в Херсонській області Дмитра Ярмака, ведеться оперативне відпрацювання, визначено коло підозрюваних осіб у замінуванні та підриві опор", - йдеться в повідомленні.

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Начальник Головного управління Національної поліції у Херсонській області Артур Мєріков зазначив, що небезпечні ділянки оточені співробітниками поліції та особовим складом батальйону «Херсон».

У свою чергу, голова Херсонської обласної адміністрації Андрій Путілов звернувся до учасників мирної акції з вимогою дати доступ до ушкоджених опор, щоб ремонтні бригади могли почати роботу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яким здійснюється енергопостачання території Криму.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України попереджає про ризик відключення від електроенергії 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей через підрив опор ліній електропередач,