Росія досі ігнорує запити України про екстрадицію Азарова - ГПУ

Про це заявив помічник генпрокурора Владислав Куценко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Читайте такожЄвропейський суд розпочав розгляд скарг Азарових на ЄС за застосовані санкції

"На жаль, прокуратура РФ ніяк не коментує свою бездіяльність. ГПУ 6 лютого цього року звернулася в Генеральну прокуратуру РФ із запитом про затримання і взяття під варту з метою подальшої екстрадиції колишнього прем'єра України Азарова. Донині, незважаючи на наші неодноразові нагадування, РФ не дає жодної відповіді на наш запит", - заявив Куценко.

Нагадаємо, що в січні 2015 року Інтерпол оголосив Азарова в міжнародний розшук. Щодо колишнього прем'єра також відкрито низку кримінальних проваджень.