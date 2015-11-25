У Маріуполі районні комісії таємно отримують бюлетені – член міськвиборчкому
Процес передачі виборчих бюлетенів районним виборчкомам Маріуполя утаємничили.
Про це повідомив член Маріупольської міської виборчої комісії від УКРОПу Денис Гаврилов.
Він наголосив, що дізнався про це випадково, попри те, що є учасником виборчого процесу, і вже після того, як бюлетені отримав Приморський райвиборчком.
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"Зараз бюлетені отримує Жовтневий район, а о 17 планується видача бюлетенів Іллічівському району", – розповів він.
"Замість того щоб зробити цей процес максимально публічним, все намагаються зробити тишком-нишком. Представникам партій або взагалі не надають інформації про це, або нахабно брешуть, що комісії нібито отримуватимуть бюлетені завтра", – констатував "укропівець".
На його думку, так у Маріуполі знов створюють умови для визнання виборів нелегітимними.