У Маріуполі районні комісії таємно отримують бюлетені – член міськвиборчкому

Про це повідомив член Маріупольської міської виборчої комісії від УКРОПу Денис Гаврилов.

Він наголосив, що дізнався про це випадково, попри те, що є учасником виборчого процесу, і вже після того, як бюлетені отримав Приморський райвиборчком.

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"Зараз бюлетені отримує Жовтневий район, а о 17 планується видача бюлетенів Іллічівському району", – розповів він.

"Замість того щоб зробити цей процес максимально публічним, все намагаються зробити тишком-нишком. Представникам партій або взагалі не надають інформації про це, або нахабно брешуть, що комісії нібито отримуватимуть бюлетені завтра", – констатував "укропівець".

На його думку, так у Маріуполі знов створюють умови для визнання виборів нелегітимними.