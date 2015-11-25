Україна і Молдова спільно вводитимуть прикордонні та митні правила за стандартами ЄС

Як повідомляє представництво Євросоюзу в Україні у соцмережі, ЄС, Молдова та Україна вирішили зміцнити свою прикордонну співпрацю, підписавши 24 листопада додаткову угоду.

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Зокрема, зазначена додаткова угода передбачає розширений мандат, що доповнює меморандум про взаєморозуміння, яким було засновано місію Євросоюзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), а також її продовження ще на 24 місяці.

"Новий мандат забезпечить допомогу у впроваджені тих аспектів Угод про асоціацію, що стосуються прикордонних та митних питань, а також підтримку у впровадженні Угод про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, які обидві країни підписали у 2014 році. Він забезпечить, зокрема, застосування відповідних до стандартів ЄС підходів у прикордонних, митних та податкових питаннях, а також надання порад експертів прикордонним службам, митним службам та іншим відповідним державним установам", - йдеться у заяві.

У зв'язку з цим сказано, що цю угоду було підписано від імені Європейської комісії генеральним директором у справах сусідства та переговорів з питань розширення ЄС Крістіаном Даніелсоном, від імені України - заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, від імені Молдови - послом Молдови при ЄС Євгеном Карасем.