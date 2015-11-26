Рада відмовилась достроково припинити повноваження депутатів Філатова, Огнєвіч та Атрошенко

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Бориса Філатова (№3522). Постановою передбачається припинити достроково повноваження народного депутата Філатова, обраного в одномандатному виборчому окрузі №27, Дніпропетровська область, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

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За це рішення проголосували лише 207 народних депутатів із 316, зареєстрованих у сесійній залі.

Також Верховна Рада не підтримала проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Злати Огнєвіч (№3462). Як передає кореспондент УНІАН, депутати тричі голосували за проект постанови, проте жодного разу пропозиція не набрала необхідних 226 голосів. Максимум "за" голосували 212 депутатів.

Народні обранці не підтримали і проект постанови про дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Владислава Атрошенка (№ 3521). За це рішення депутати голосували тричі, проте жодного разу пропозиція не набирала необхідних 226 голосів. Максимальна кількість голосів депутатів була лише 213.

Як повідомляв УНІАН, позафракційний народний депутат, кандидат від партії "Всеукраїнське об`єднання патріотів - УКРОП" Філатов переміг у другому турі виборів міського голови Дніпропетровська 15 листопада.

У свою чергу співачка Огнєвіч 10 листопада заявила про намір скласти повноваження народного депутата. Депутат зауважила, що за обставин, які склалися, вона як культурний діяч не бачить користі у своєму перебуванні в парламенті.