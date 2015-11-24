Філатов прийшов прощатися з Радою у футболці "ВЛКЛ - ПНХ"

Новообраний мер Дніпропетровська Борис Філатов, який сьогодні заявив про складання депутатських повноважень, прийшов на своє останнє засідання Ради у футболці з написом "ВЛКЛ - ПНХ".

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Фотограф Богдан Бортаков розмістив знімки Філатова у своєму Facebook. Судячи з фотографій, футболка зацікавила і Борислава Березу.

"Я в Раді. Подав заяву про складання депутатських повноважень. Завтра заява виноситься на розгляд регламентного комітету. Не хочу бути схожим на інших депутатів-сумісників. Сподіваюся, що в четвер Гройсман винесе це питання в зал разом із голосуванням за Атрошенко... Хочу працювати. Вдома", - написав Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, згідно з оприлюдненим 17 листопада протоколом ТВК, за Філатова у другому турі виборів мера Дніпропетровська проголосували 184 874 виборці. Його опонент – представник "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул отримав підтримку 158 752 виборців.