Суд розглядає апеляцію на арешт Корбана (наживо)

Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним та необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту політика.

Як відомо, 6 листопада головуючий суддя Печерського районного суду Києва обрав Корбану запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці - до 31 грудня 2015 року.

Захист просив суд не обирати запобіжний захід для свого підзахисного або ж відпустити його на поруки чи обрати захід, який не передбачає утримання під вартою. На думку адвоката політика Оксани Томчук, справа Корбана може розтягнутися на кілька років.

Своєю чергою, Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва щодо домашнього арешту голови політради партії УКРОП.