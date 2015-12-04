Гройсман: Україна та ЄС мають спільно відновити мир і показати агресору його місце

про це він сказав під час зустрічі із молоддю Європейської народної партії, яка проводить в Києві Раду президентів, присвячену другій річниці Революції гідності.

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Гройсман зазначив, що після Революції гідності Україна отримала безліч серйозних викликів як всередині країни, так і з боку Російської Федерації.

“Ми переживаємо достатньо важкий час, але цей час є по-справжньому становленням відродження України як сучасної європейської держави. У нас є надзвичайно багато викликів, але ми відчуваємо солідарні підтримку Євросоюзу. І вдячні вам за вашу позицію, яка є незмінною. Ми маємо спільно відновити мир на континенті, ми маємо показати агресору, що його місце - в його державі”, - сказав Гройсман і додав, що ніхто не має права порушувати територіальну цілісність країн та питання, пов'язані з суверенітетом.

Керівник парламенту наголосив на важливості подальшої інтеграції України до Євросоюзу.

«Ми фактично маємо план дій, який дозволить нам рухатись вперед», - додав він.

Крім того, Гройсман зауважив, що Верховна Рада сьогодні отримує підтримку Європейського парламенту щодо внутрішньої реформи. Спікер наголосив на необхідності відродження парламентаризму, а також продукування якісного законодавства.