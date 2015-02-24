Гройсман: Україна потребує військового обладнання оборонного характеру

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, здійснення внутрішніх реформ, а також євроінтеграційні прагнення нашої держави, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Гройсман наголосив, що жодних підстав для внутрішнього конфлікту на сході України не існувало. Проти України, зазначив він, здійснює військову, економічну та інформаційну агресію Російська Федерація.

За його словами, нині відбувається агресія не тільки проти України, а й проти демократії, територіальної цілісності, свободи - фундаментальних демократичних цінностей, на яких базується світ.

Голова ВР заявив, що Україна виконувала і виконуватиме у повному обсязі усі пункти Мінських домовленостей, неодноразово засвідчувала свою готовність до мирного розв’язання конфлікту на Сході, але «атаки на нашу державу продовжуються».

У цьому контексті Гройсман наголосив на необхідності підвищення обороноздатності України. За його словами, Україна потребує надання військового обладнання оборонного характеру. «Це адекватна відповідь», - сказав він.

Голова Верховної Ради також заявив, що мешканці сходу України не бажають автономії. «Вони хочуть обирати владу, хочуть бути включені у життя на своїх територіях, хочуть децентралізації й якісного місцевого самоврядування. І ми цей процес почали», - сказав він, повідомивши, що перші кроки на шляху децентралізації, зокрема, фінансової, вже зроблено.

Під час зустрічі також йшлося про євроінтеграцію України.

«Я глибоко переконаний, що Україна - це Європа. І боротьба, яка розгорнулася рік тому на Майдані, була реакцією на дії влади, яка не хотіла підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. Це є найкращим свідченням прагнення українського народу відстоювати європейські цінності», - сказав Гройсман.

Читайте такожУ США значно зросла кількість прихильників надання Україні зброїПри цьому він наголосив, що євроінтеграція України не є «кроком проти Росії». «Це наше прагнення жити за стандартами Європи. Ми будемо йти цим шляхом незалежно від того, подобається це Росії чи ні», - сказав він.

Голова Верховної Ради подякував парламенту Бельгії за підтримку незалежності і територіальної цілісності України.

Своєю чергою, Браке висловив співчуття з приводу подій на сході України.

Як повідомлялося раніше, Голова Верховної Ради України 24 лютого перебуває з офіційним візитом у Брюселі.

Натомість, перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій перебуває з робочим візитом у Канаді, де він заявив, що ключовим завданням для України є переконати своїх партнерів у США в тому, що для країни вкрай важлива підтримка озброєнням - летальним і нелетальним.