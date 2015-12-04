Коломойський розповів про свої інтереси в "Укртранснафті"

Бізнесмена Ігоря Коломойського робота "Укртранснафти" цікавить виключно в забезпеченні Кременчуцького НПЗ енергетичною незалежністю.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Для нас вона була частиною інфраструктури, яка дозволяла домогтися для Кременчука енергетичної незалежності. Тому що, коли Росія припинила постачати нафту на Кременчук, єдиним шляхом - крім української нафти - стала поставка з моря, чи з Одеси. Для цього треба було повернути трубу в іншому напрямку - Одеса-Кременчук. Ми з цим впоралися і були спокійні. Кременчук став працювати. Решта "Укртранснафти" мене взагалі не цікавить", - заявив Коломойський.

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Бізнесмен додав, що у нього з "Укртранснафтою" є контракти, але не всі вони виконуються.

"Важливий ще шматок, який в Охтирку йде, на Кременчук. Але знаєте, що сталося після того, як прибрали Лазорка і прийшов тимчасовий Сидорак? Ми просто не працюємо через трубу. Труба закрилася. Ми працюємо через залізницю: привозимо танкери і веземо їх вагонами. Ось вам і весь результат. Це коштує трохи дорожче, але нас змусили це робити. Нам підняли тарифи в 10 разів. Я сказав, ну, раз в 10 разів, тоді ми будемо годувати залізницю. Там хоч інший міністр. Може, тоді в інші кишені піде", - констатував бізнесмен, додавши, що звільнення з посади голови "Укртранснафти" Олександра Лазорка є злочином проти особистості.