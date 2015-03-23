Коломойський запропонував Порошенкові провести конкурс на посаду глави «Укртранснафти» - Корбан

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Дніпропетровську заявив заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ігор Валерійович приїхав до президента тільки з однією метою: якщо держава хоче поміняти керівника «Укртранснафти», то хай проведе конкурс. Це повинен бути відкритий конкурс», - заявив Корбан.

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Він також додав, що, за словами Коломойського, Олександр Лазорко, відсторонений від виконання обов'язків голови правління компанії, не братиме участі в даному конкурсі.

«Лазорко не буде одним з конкурсантів, щоб не входити в якийсь додатковий конфлікт», - сказав Корбан.

За його словами, також Коломойський запропонував провести міжнародний аудит «Укртранснафти», перш ніж в компанію прийде новий керівник.

«Щоб були зафіксовані збитки, прибуток, кількість коштів», - сказав Корбан.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на "Нафтогаз України", контролюючий 100% акцій «Укртранснафти», 19 березня наглядова рада компанії відсторонила Олександра Лазорко від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти". Іншим рішенням наглядова ради обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконуючим обов'язки голови правління «Укртранснафти».

Лазорко вважає ці рішення необґрунтованими. За його словами, підставою для його відсторонення може бути тільки здійснення ним будь-якої злочинної бездіяльності або нанесення збитку компанії «Укртранснафта».

Виступаючи в ефірі телеканалу «1+1», Коломойський заявив, що за скандалом навколо «Укртранснафти» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремеєву.

Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.