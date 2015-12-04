На сході України дислокуються від 7 до 9 тисяч російських військових – Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю виданню «Le Figaro» 3 грудня.

«Немає іншої опції, крім Мінських угод, яка забезпечила б припинення вогню, виведення військ та важких озброєнь, а також гарантувала б доступ міжнародних організацій, таких як ОБСЄ. Росія підписала ці угоди», - зазначив він.

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За словами Порошенка станом на сьогодні, Росія їх не виконує. «На сході України все ще дислоковано близько 7000-9000 російських військ», - зауважив президент, додавши, що «якщо ми хочемо, щоб справжній мир та стабільність повернулися в Україну, Росія повинна вивести своїх людей і зброю».