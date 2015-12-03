Клімкін: ОБСЄ знаходиться в глибокій кризі

Про це розповів журналістам в четвер міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Європейська правда".

"ОБСЄ знаходиться в глибокій кризі, про це відкрито говорять багато міністрів", - сказав він.

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Водночас, за його словами, Україна продовжить активно працювати з організацією.

"Ми намагаємося використовувати ОБСЄ, незважаючи на те, що це – консенсусна організація.

Ми пропонували декілька проектів рішень (на міністерську зустріч), але всі вони, звичайно ж, завалені російською стороною. І, звичайно, мало хто сподівається, що у нас буде підсумкова декларація міністерської зустрічі", - додав він.

Клімкін зазначив, що Росія блокує всі рішення, які дозволили би ОБСЄ повернутися до ефективного функціонування.

"Ми маємо повернутися до засадничих принципів. Але коли діє правило консенсусу і частиною консенсусу є Росія, таке повернення в багатьох випадках є неможливим", - заявив він.

"Потрібно діяти відразу на різних майданчиках. ОБСЄ недостатньо. НАТО – так само. Жодна організація на європейському просторі не здатна гарантувати безпеку, і ми, на жаль, маємо це усвідомлювати", - заявив міністр.