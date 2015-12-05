Росія заблокувала підсумкову декларацію про діяльність СММ ОБСЄ в Україні та безліч інших документів - МЗС
Делегація Росії в ОБСЄ заблокувала прийняття практично всіх підсумкових документів 22-го засідання Ради міністрів ОБСЄ, яка проходила в Белграді.
Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter.
"Триває марафон консультацій і переговорів. Російська сторона блокує майже всі підсумкові документи", - йдеться в повідомленні.
#OSCEMC15 В засіданні перерва... Триває марафон консультацій та переговорів. Рос сторона блокує майже всі підсумкові документи.
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015
Також Беца повідомила, що "російська сторона виступає проти рішення щодо попередження та протидії тортурам".
#OSCEMC15 Серед іншого рос сторона виступає проти рішення щодо попередження та протидії тортурам #NoJusticeinRussia
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015
Постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук у своєму заключному виступі зазначив, що "Росія має припинити агресію проти України, окупацію Криму, ескалацію ситуації на сході".
Згодом речник МЗС зазначила, що західні партнери засудили анексію Криму Росією і дії РФ на Донбасі.
#OSCEMC15 Заключні виступи делегацій. Всі зах партнери засуджують агресію РФ, незаконну окупацію Криму, дестабілізацію на Донбасі.
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015
Пізніше Беца повідомила, що Росія також заблокувала декларацію про діяльність Спеціальної моніторингової місії в Україні.
#OSCEMC15 нарешті завершилось. Росія заблокувала низку документів. А головне - декларацію щодо діяльності Спец монітор місії в Україні.
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015
Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Павло Клімкін зявив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі паралізована через право вето з боку РФ і, з високою імовірністю, не зможе навіть ухвалити підсумкову декларацію міністерської зустрічі, яка проходить в Сербії.