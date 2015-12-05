Росія заблокувала підсумкову декларацію про діяльність СММ ОБСЄ в Україні та безліч інших документів - МЗС

04:24, 05 грудня 2015
Політика
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Делегація Росії в ОБСЄ заблокувала прийняття практично всіх підсумкових документів 22-го засідання Ради міністрів ОБСЄ, яка проходила в Белграді.

twitter.com/Mariana_Betsa

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter.

"Триває марафон консультацій і переговорів. Російська сторона блокує майже всі підсумкові документи", - йдеться в повідомленні.

Також Беца повідомила, що "російська сторона виступає проти рішення щодо попередження та протидії тортурам".

Постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук у своєму заключному виступі зазначив, що "Росія має припинити агресію проти України, окупацію Криму, ескалацію ситуації на сході".

Згодом речник МЗС зазначила, що західні партнери засудили анексію Криму Росією і дії РФ на Донбасі.

Пізніше Беца повідомила, що Росія також заблокувала декларацію про діяльність Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Павло Клімкін зявив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі паралізована через право вето з боку РФ і, з високою імовірністю,  не зможе навіть ухвалити підсумкову декларацію міністерської зустрічі, яка проходить в Сербії.

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