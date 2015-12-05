Росія заблокувала підсумкову декларацію про діяльність СММ ОБСЄ в Україні та безліч інших документів - МЗС

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter.

"Триває марафон консультацій і переговорів. Російська сторона блокує майже всі підсумкові документи", - йдеться в повідомленні.

#OSCEMC15 В засіданні перерва... Триває марафон консультацій та переговорів. Рос сторона блокує майже всі підсумкові документи. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015

Також Беца повідомила, що "російська сторона виступає проти рішення щодо попередження та протидії тортурам".

#OSCEMC15 Серед іншого рос сторона виступає проти рішення щодо попередження та протидії тортурам #NoJusticeinRussia — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015

Постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук у своєму заключному виступі зазначив, що "Росія має припинити агресію проти України, окупацію Криму, ескалацію ситуації на сході".

Згодом речник МЗС зазначила, що західні партнери засудили анексію Криму Росією і дії РФ на Донбасі.

#OSCEMC15 Заключні виступи делегацій. Всі зах партнери засуджують агресію РФ, незаконну окупацію Криму, дестабілізацію на Донбасі. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015

Пізніше Беца повідомила, що Росія також заблокувала декларацію про діяльність Спеціальної моніторингової місії в Україні.

#OSCEMC15 нарешті завершилось. Росія заблокувала низку документів. А головне - декларацію щодо діяльності Спец монітор місії в Україні. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Павло Клімкін зявив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі паралізована через право вето з боку РФ і, з високою імовірністю, не зможе навіть ухвалити підсумкову декларацію міністерської зустрічі, яка проходить в Сербії.