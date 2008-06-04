Янукович зробив вигляд, що не помітив скандальної заяви Держдуми РФ?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Державної думи Російської Федерації, голова Вищої ради політичної партії "Єдина Росія" Борис ГРИЗЛОВ обговорили питання міжпарламентської співпраці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів, відзначивши, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Б.ГРИЗЛОВА відбулася сьогодні в Москві.

Зокрема, сторони обговорили хід підготовки спільного засідання груп міжпарламентських зв`язків України і Росії, а також їх участь у розгляді питань про продовження дії українсько-російського Договору про дружбу, співпрацю і партнерство.

Також на зустрічі йшлося про розвиток міжпартійної співпраці. Співрозмовники відзначили, що Партія регіонів і партія "Єдина Росія" конструктивно взаємодіють для зміцнення українсько-російських відносин і виведення стратегічного партнерства між двома країнами на новий рівень.

"Вірю, що наші партії і надалі розвиватимуть добросусідську співпрацю на благо народів наших країн", - наголосив на зустрічі В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, Державна дума Російської Федерації прийняла заяву, в якій пропонує керівництву країни в разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство, і розглянути питання про вихід Росії з цього документа.