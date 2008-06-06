Кириленко наполягає, що коаліція жива

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” вимагатиме від Юрія БУТА написати заяву про складення депутатських повноважень або відкликати свою заяву про вихід із коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, сьогоднішні заяви про вихід двох народних депутатів із коаліції «є стартом недобрих процесів».

На думку В.КИРИЛЕНКА, така позиція Ю.БУТА та І.РИБАКОВА є зрадою інтересів виборців.

У той же час він вважає, що такий вчинок не матиме жодних правових наслідків. В.КИРИЛЕНКО нагадав, що згідно з Конституцією та чинним законодавством рішення про створення або розформування коаліції приймають виключно фракції, і тому одноосібне рішення про вихід із коаліції не вплине на її діяльність.

В.КИРИЛЕНКО також зазначив, що виходячи з такої ситуації, необхідно якомога швидше розглянути законопроект про імперативний мандат.

«Щоб більше ні у кого не виникало бажання під будь-якими приводами переглядати волю виборців», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря Рибакова (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід із коаліції. Зачитавши ці заяви, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я хочу сказати одне: хай ці люди спам’ятаються».