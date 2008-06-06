Ющенко і Медведєв душевно поговорили

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися проводити регулярні робочі зустрічі для обговорення актуальних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО на прес-конференції, коментуючи результати своїх переговорів з Д.МЕДВЕДЄВИМ, які відбулися сьогодні.

За словами Президента України, під час зустрічі з Президентом Росії «ніяких жестів ультимативного характеру не було».

В.ЮЩЕНКО додав, що у розмові Президентів йшлося про заходи, необхідні для відновлення роботи переговорних груп і регулярних контактів між країнами на найвищому рівні.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що запросив президента Росії відвідати Україну у другій половині року.