Ющенко і Медведєв душевно поговорили
15:03, 06 червня 2008Політика
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"Жестів ультимативного характеру не було"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися проводити регулярні робочі зустрічі для обговорення актуальних питань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО на прес-конференції, коментуючи результати своїх переговорів з Д.МЕДВЕДЄВИМ, які відбулися сьогодні.
За словами Президента України, під час зустрічі з Президентом Росії «ніяких жестів ультимативного характеру не було».
В.ЮЩЕНКО додав, що у розмові Президентів йшлося про заходи, необхідні для відновлення роботи переговорних груп і регулярних контактів між країнами на найвищому рівні.
Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що запросив президента Росії відвідати Україну у другій половині року.
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