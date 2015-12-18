Порошенко висловив категоричну позицію щодо дострокових виборів до Ради і змін у коаліції

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу VRT.

«Я виступаю проти дострокових виборів у парламент, і я проти змін у коаліції», - заявив він.

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«Ми повинні зберегти націю єдиною і не дозволити Росії або місцевим безвідповідальним політикам дестабілізувати ситуацію всередині країни - УНІАН)», - додав Порошенко.