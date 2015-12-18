Порошенко висловив категоричну позицію щодо дострокових виборів до Ради і змін у коаліції
12:52, 18 грудня 2015Політика
1940 0
Президент України Петро Порошенко виступає проти дострокових виборів до парламенту та змін до коаліції.
Президент проти дострокових виборів / Фото УНІАН
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу VRT.
«Я виступаю проти дострокових виборів у парламент, і я проти змін у коаліції», - заявив він.
Читайте такожГройсман заявив, що дострокові вибори можуть викликати дестабілізацію ситуації в Україні
«Ми повинні зберегти націю єдиною і не дозволити Росії або місцевим безвідповідальним політикам дестабілізувати ситуацію всередині країни - УНІАН)», - додав Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter