Луценко не вірить, що нинішній парламент відпрацює увесь термін своєї каденції

Як повідомили УНІАН у прес-центрі “БПП “Солідарність” , про це він сказав в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми готові виграти дострокові президентські вибори. Ми готові виграти і парламентські вибори. Останні місцеві вибори показали, що БПП виграла у двох третинах областей. Але ціна цього питання – більше млрд грн і півроку чергової політичної тріскотні замість роботи», - зазначає Луценко.

На його переконання, цей склад парламенту має відпрацювати витрачені на нього народні кошти.

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Також Луценко звернув увагу на те, що на місцевих виборах виборці не доручили жодній політичній силі всієї повноти влади.

«Виборець своїм голосуванням підтримав усі політичні сили, які мають на меті Україну в Європі. Ми нікому не даємо більшості, сказав виборець, але ви працюйте і домовляйтеся, тому що в більшості рад саме ваша більшість. І тим більше домовляйтеся в Києві», - наголосив політик.

Саме тому, на думку Луценка, «кожен член коаліції має припинити балачки про те, хто з нас кращий, кому дострокові вибори принесуть більше користі».

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А заяви про можливий вихід з коаліції певних партій Луценко назвав хлоп’яцтвом.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман вважає, що дострокові парламентські вибори можуть викликати загострення й дестабілізацію ситуації в країні.

Він також зазначив, що процес взаємодії в парламенті достатньо складний, але «в рамках коаліції є резерви, щоб побудувати якісну роботу».