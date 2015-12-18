Саакашвілі звернувся до НАБУ з проханням перевірити його на причетність до корупції - Ситник

Про це повідомив голова НАБУ Артем Ситник на брифінгу журналістам.

“Пан Саакашвілі поки що звернувся до НАБУ з однією заявою - перевірити його на причетність до скоєння злочину, в якому його звинувачує народний депутат”, - сказав він.

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Як зазначив Ситник, дані щодо певних підприємств і схем, які були озвучені на антикорупційному форумі в Одесі, вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водночас керівник НАБУ закликав політиків та громадськість не розцінювати внесення матеріалів до ЄРДР як звинувачення когось у корупції.

«На жаль, в Україні складається така ситуація, коли саме внесення до ЄРДР сприймається як справа проти особи, і що ця особа вже винна. Позиція НАБУ з цього приводу наступна: ми не будемо грати в політику, а реагуватимемо на заяви, якщо матимемо достатньо доказів про причетність певних осіб до певних злочинів і матимемо підстави про оголошення їм підозри, лише тоді ми можемо говорити, що є дані, які вказують на причетність особи, але в жодному разі не про те, що ця особа винна у скоєнні злочину», - зазначив Ситник.

Також він закликав всіх учасників політичного процесу не зловживати правом звернення до правоохоронного органу, не зловживати коментарями щодо внесення даних до ЄРДР.