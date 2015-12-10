Закон про НАБУ на два роки блокує розслідування по Євромайдану – Горбатюк

Про це в ефірі hromadske.tv розповів начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Водночас він наголосив, що проблема закладена не в самій установі, а у законі, який регулює її діяльність.

«Маємо жахливу ситуацію, коли розслідування по усіх високопосадовцях, як колишніх так і нинішніх, тобто по усіх провадженнях, які перебували у Генеральній прокуратурі зупинені легким порухом руки законодавців, які написали, що фактично з 20-го листопада повноваження цих справ припиняються. І справи мають передаватися до Національного антикорупційного бюро. Знову ж таки (...) ухваливши такі зміни, створили ситуацію, коли НАБУ ще не може їх прийняти знову ж таки, а ми вже не можемо їх розслідувати, тому що слідство зупинене. Це не підстава для закриття, але це є великий удар по самому розслідуванню: тобто припиняється процес зібрання доказів, припиняється процес різних процесуальних заходів, тих самих запобіжних заходів стосовно підозрюваних, які є тут, на території України. Тобто слідчі позбавлені можливості проводити слідчі дії. І загалом виписання в такий спосіб законодавчих норм передбачає фактичну передачу тільки з головного слідчого управління більше 400 проваджень, які складають більше 10 тисяч томів. При такому штаті Національного антикорупційного бюро фактично його робота теж на якийсь період буде заблокована. Тому що поки слідчі вивчать, поки розберуться з такою кількістю цих проваджень, і приступлять – це теж пройде тривалий час», – розповів він.

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Горбатюк також наголосив, що можливо у парламенті навмисно ухвалюють такі норми.

«Виходить, що фактично два роки ці справи ніхто розслідувати не буде. Тоді стоїть питання: чи не захисники колишніх високопосадовців сидять у Верховній Раді, які ухвалюють такі законодавчі акти, які скажемо, в правовий спосіб вирішити питання про закриття цих справ не можуть бути, тому що є підстави підозрювати, звинувачувати цих людей, а знаходять отакі способи, які дозволяють обрубати можливості подальшого розслідування», – зазначив начальник управління спеціальних розслідувань.

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Раніше в антикорупційному бюро заявляли, що на розслідування справ проти чиновників у справі Євромайдану триватиме два роки.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова фракції "зелених" у Європарламенті Ребекка Хармс назвала "скандальними" повільність і нерішучість Генеральної прокуратури України при пошуку винних у загибелі понад 100 осіб у ході протестів на Майдані Незалежності в Києві восени і взимку 2013-2014 років. На думку Хармс, Генеральна прокуратура України повністю розтратила кредит довіри.