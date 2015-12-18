США передали військово-технічне обладнання для потреб Повітряних Сил України

22:21, 18 грудня 2015
Політика
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Сьогодні у військовому секторі аеропорту "Бориспіль", у рамках міжнародного військового співробітництва між Україною та США, відбувся другий етап передачі матеріально-технічних засобів для потреб Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, іноземні представники доправили до Борисполя декілька десятків коробок із засобами спеціального захисту, масками та шоломами.

За словами генерал-майора Національної гвардії США Девіда Болдвіна військово-технічне співробітництво між нашими країнами матиме продовження.

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"Командування Національної гвардії США та керівництво нашої держави всіляко підтримують прагнення України до контролю над власними територіями та сприятимуть встановленню миру у вашій країні через допомогу Збройним Силам", — зазначив представник Національної гвардії США.

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Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво Національного антикорупційного бюро продемонструвало зразки спорядження бійців Управління спецоперацій НАБУ. Зазначається, що у відповідь на запити журналістів у Бюро продемонстрували зразки форменого одягу, взуття та іншого обмундирування, закупленого для Управління спецоперацій, аналогів яких за характеристиками та якістю в Україні немає.

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