МЗС назвало візит прем'єра Абхазії до Криму "міжсобойчиком" лідерів невизнаних утворень

Про це сказав директор департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи візит прем'єр-міністра самопроголошеної Абхазії Артура Міквабії в тимчасово окупований Росією Крим.

"Представники ніким не визнаних, самопроголошених утворень мають можливість відвідувати одне одного. Ось ніким не визнаний прем'єр-міністр ніким не визнаної Абхазії вирішив прилетіти до ніким не визнаної Республіки Крим і влаштувати такий собі "міжсобойчик", тому що інакше нікуди їхати", - сказав Макєєв.

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Він зазначив, що позиція українського МЗС щодо відвідувань окупованого півострова різними делегаціями не раз доводилася до відома міжнародних партнерів України, також "не один десяток нот" з цього приводу було направлено до Росії.

"Позиція дуже проста. По-перше, будь-які офіційні візити до АР Крим мають узгоджуватися з українською стороною. Будь-які неофіційні поїздки іноземних громадян повинні відбуватися відповідно до законодавства України та порядку відвідування тимчасово окупованих територій. Будь-які візити, не узгоджені з українською стороною, вважатимуться порушенням законів України і міжнародного права", - підкреслив Макєєв.