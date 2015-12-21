До окупованого Криму прилетів прем'єр-міністр самопроголошеної Абхазії

В аеропорту "Сімферополь" його зустрів кримський колега, російський "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає "Крим.Реалії".

"Артур Міквабія планує провести робочу зустріч із повноважним представником президента Російської Федерації в "Кримському федеральному окрузі" Олегом Белавенцевим, Сергієм Аксьоновим, "міністрами економіки, промислової політики, транспорту" Криму", – повідомили у прес-службі "уряду" Криму.

Крім того, зазначається, що Артур Міквабія планує відвідати Ялту.

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Варто нагадати, що у ніч з 7 на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли до Грузії після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія та Абхазія. Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська й озброєння на свої військові бази на цих територіях. Усі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа та Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила урядовий Закон про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації (№2954). Законом у Законі України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” встановлюється, що датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.