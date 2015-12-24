Суд Москви відхилив позов Сенцова до ФСБ і російських ЗМІ

Відповідачами за позовом, крім ФСБ РФ виступали ВАТ" Ньюс медиа", ВАТ "Первый канал", ВАТ "Телекомпания НТВ", ВАТ "ТРК ВС "ЗВЕЗДА", ТОВ"БФМ.РУ", ФГУП "ВГТРК".

Про це повідомляє ТАСС.

Суд, розглянувши доводи позовної заяви, дійшов висновку про відсутність підстав для її задоволення", - сказав представник суду.

Сенцов подав позов у зв'язку з тим, що телеканали назвали його терористом ще до рішення суду, грунтуючись тільки на прес-релізі спецслужб.

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Як повідомляв УНІАН, Сенцова і активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ РФ оголосила, що вони є членами забороненого в Росії "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти нібито планували вчинення диверсійно-терористичних актів у низці міст Криму.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.