ФСБ РФ визначила структури, які можуть бути причетні до катастрофи А321 над Синаєм

"Ви знаєте, робота проводиться. Поки що конкретно я вам сказати не можу. Є приблизна належність тих структур, які можуть мати відношення до цього. Роботи дуже багато", — заявив в четвер глава ФСБ Олександр Бортніков, повідомляє РИА Новости.

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На питання, чи означає це, що поки не вдалося встановити осіб, причетних до катастрофи літака над Синаєм, Бортніков відповів ствердно.

"Поки так (не вдалося встановити)", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. 224 особи, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.