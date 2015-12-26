Лікарі, які дозволили вивезти Корбана під крапельницею до суду, вчинили злочин - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Оксана Томчук заявила журналістам після завершення засідання Дніпровського районного суду Києва, де мало розглядатися клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану з домашнього арешту на тримання під вартою.

Читайте такожСтан Корбана значно погіршився, його везуть із суду до Інституту ім. Амосова"Я не знаю, чи можна назвати лікарями тих людей, які сьогодні дозволили вивезти пана Корбана безпосередньо з крапельницею сюди, в зал засідання суду", - сказала Томчук.

Вона наголосила: "Я вважаю, що цими людьми було вчинено злочин, тому завтра ми будемо звертатися із заявою про кримінальне правопорушення".

Адвокат заявила, що лікарі не мали права за наполяганням прокуратури у такому стані дозволити вивезти Корбана з лікувального закладу.

Томчук назвала катуванням сьогоднішній силовий привід та доставлення Корбана на судове засідання.

"Я офіційно заявляю, що я вважаю, що це катуванням. Тому що людина в стані після операції - менше доби пройшло з моменту операції - вона замість того, щоб перебувати у конкретній установі, вона перебувала тут цілий день з 14.00. Пан Корбан не отримав ані тих антибіотиків, які він мав отримати, він вже пропустив два вливання - о 17.15 і 20.00", - наголосила Томчук.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня Корбану в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Разом з тим сьогодні Дніпровський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на взяття під варту. При цьому суддя Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду.

Адвокати Корбана просили суд відкласти судове засідання, бо їхній підзахисний не може брати участі в ньому через стан здоров'я.

Після цього суд постановив провести медичну експертизу стану здоров’я Корбана та оголосив перерву у засіданні до 20.30.

Після відновлення засідання суд на 27 грудня переніс розгляд клопотання прокуратури. Сторона обвинувачення не змогла виконати попередню ухвалу суду щодо забезпечення невідкладного судово-медичного обстеження стану здоров’я Корбана.

Ввечері стан Корбана погіршився: сталася зміна синусового ритму серця, і його під кисневою маскою в автомобілі швидкої допомоги відвезли з суду до Інституту Амосова.