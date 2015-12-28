Луценко: БПП готовий до зміни уряду і до перевиборів

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив лідер БПП Юрій Луценко, передає Українська правда.

За його словами, Україна справді опинилась в катастрофічній економічній ситуації.

"Як з цього вийти? У всьому світі із цього виходять однаково: або зміни в уряді, які дадуть йому більшу ефективність, або перевибори, формування нової коаліції і уряду. Ми готові і до того, і до того", - заявив Луценко.

Читайте такожУ Порошенка анонсували кадрові зміни в уряді до нового року

За його словами, країні слід вирішити оперативні питання і після цього почнуться серйозні розмови про Кабмін.

"Після прийняття нових податків, бюджету, нових траншів МВФ, без яких країна просто розлетиться, фінансова система потребує вливань МВФ, бо долар коштуватиме по 100 гривень, ми сядемо у трикутнику парламент-президент-уряд і говоритимемо про новий уряд", - заявив Луценко.

За його словами, БПП не принципово, чи очолюватиме новий уряд Арсеній Яценюк, чи хтось інший.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова фракції «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко прогнозував, що до нового року відбудуться кадрові зміни в уряді.

Луценко зазначав, що "зміни в уряді обговорюються, але на сьогоднішній зустрічі з прем'єр-міністром України вони не обговорювалися".

Згодом, 20 грудня Луценко знову анонсував переформатування Кабінету міністрів, однак цього разу - навесні наступного року.