У Генштабі розповіли, як йшло нарощування ЗСУ через російську агресію

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів начальник Генштабу генерал армії Віктор Муженко.

Він зазначив, що за весь період 6 хвиль мобілізації було призвано 210 тисяч, з них близько 180 тисяч – у ЗСУ, і 35 тисяч добровольців.

"Тобто 20% були мотивованими, вони знали на що йдуть", - наголосив начальник Генштабу.

Стало відомо, що частина добровольчих батальйонів, такі як "Шахтарськ", "Азов", "Донбас", "Світязь", "Херсон" формувалися як підрозділи МВС, і їхня участь у бойових операціях, планованих Генштабом, була обмеженою.

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"Наприклад, батальйон "Донбас" брав участь у звільненні Попасної і невелика кількість людей спробувала взяти участь у звільненні Лисичанська. Там працювали 95 аеромобільна і 24 ОМБр, частина сил 51 бригади і наші військові спецпризначенці. А потім з'явилися осіб 50 або 60 з "Донбасу", які сробували вивезти матеріальні цінності з Лисичанської міськради і були видворені бійцями 95 бригади. На цьому участь "Донбасу" у звільненні Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного закінчилася", - зазначив Муженко.

Крім того, одна рота батальйону "Дніпро" брала участь у звільненні Пісок, в районі Донецького аеропорту. Також наголошується, що батальйон "Айдар" спочатку формувався в структурі ЗСУ, це був 24 батальйон територіальної оборони, який був переформований на 24-й окремий штурмовий батальйон.

"На першому етапі і добровольці, і волонтери були дуже важливим елементом громадянського суспільства. Цей рух відіграв, крім усього іншого, й психологічну роль – думаю, противник, побачивши, що відбувається, зрозумів, що йому не вдасться швидко реалізувати свої плани. З іншого боку, це дало нам можливість створити потужні угруповання збройних сил", - підсумував начальник Генштабу.