Янукович очолив рейтинг корупціонерів світу

"За 2 місяці голосування за найбільш кричущі випадки елітарної корупції більш ніж 11300 чоловік віддали свій голос на сайті www.unmaskthecorrupt.org за те, щоб корупційну справу екс-президента України Віктора Януковича розслідували кращі сищики світу. Він опинився на першому місці, залишивши позаду себе державну компанію Бразилії "Петробрас" з 11178 голосами і сенатора Домініканської республіки Фелікса Баутисту з 9584 голосами", - йдеться в повідомленні організації.

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Згідно з повідомленням, голосування триватиме до 10 лютого.