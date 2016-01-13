Янукович очолив рейтинг корупціонерів світу
12:40, 13 січня 2016Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович станом на 13 січня 2016 року очолює рейтинг найбільш корумпованих осіб у світі за версією Transparency International в рамках кампанії Unmask the corrupt.
Голосування триватиме до 10 лютого / ti-ukraine.org
"За 2 місяці голосування за найбільш кричущі випадки елітарної корупції більш ніж 11300 чоловік віддали свій голос на сайті www.unmaskthecorrupt.org за те, щоб корупційну справу екс-президента України Віктора Януковича розслідували кращі сищики світу. Він опинився на першому місці, залишивши позаду себе державну компанію Бразилії "Петробрас" з 11178 голосами і сенатора Домініканської республіки Фелікса Баутисту з 9584 голосами", - йдеться в повідомленні організації.
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Згідно з повідомленням, голосування триватиме до 10 лютого.
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