ЄС у четвер обговорить продовження санкцій проти Януковича і його соратників – журналіст
03:26, 13 січня 2016Політика
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ЄС у четвер почне обговорення питання щодо продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і його соратників.
Дипломати ЄС проведуть перші дебати щодо продовження санкцій проти Януковича / УНІАН
Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Європейська правда.
"Очікується, що в четвер дипломати ЄС проведуть перші дебати щодо продовження санкцій проти Януковича і 16 інших. Крайній термін прийняття рішення – початок березня", - написав він.
Eu diplo expect 1st debate on extending sanctions on #Yanukovych & 16 others on thu. Deadline early march. #Ukraine#Russia
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2016
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Як повідомляв УНІАН раніше, українська влада не доклала зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності тих представників режиму Януковича, які після його втечі з країни, залишилися в Україні.
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