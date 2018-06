ЄС у четвер обговорить продовження санкцій проти Януковича і його соратників – журналіст

Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Європейська правда.

"Очікується, що в четвер дипломати ЄС проведуть перші дебати щодо продовження санкцій проти Януковича і 16 інших. Крайній термін прийняття рішення – початок березня", - написав він.

Eu diplo expect 1st debate on extending sanctions on #Yanukovych & 16 others on thu. Deadline early march. #Ukraine#Russia