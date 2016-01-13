Адвокати Корбана знову оголосили заяву про відвід суддям Масенку та Глиняному

Адвокати лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана знову оголосили заяву про відвід суддям Апеляційного суду Києва Денису Масенку та Віктору Глиняному, які розглядають скаргу сторони захисту на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання Корбана під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, скаргу зачитав адвокат Олександр Мірошник.

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Водночас адвокат Олексій Шевчук звернув увагу, що однією із причин перенесення засідання із 5 січня на сьогоднішній день було те, що до суду не надійшли матеріали справи від Дніпровського райсуду.

"Основною із підстав була відсутність матеріалів справи", - зазначив Шевчук.

Захисник поінформував, що 6 січня направив адвокатський запит до Дніпровського суду з приводу відсутності матеріалів справи в Апеляційному суді.

За його словами, у Дніпровському суді повідомили, що матеріали справи були відправлені до Апеляційного суду ще вранці 5 січня.

Адвокат припускає, що матеріали справи могли загубитись по дорозі до Апеляційного суду.

Шевчук зазначив, що колегія суду може бути упередженою через проблеми з доставкою матеріалів справи.

Також він запропонував, що оскільки офіційної відповіді на адвокатський запит про надходження матеріалів справи ще не отримано захисниками, то можна перенести сьогоднішнє засідання або розглянути озвучений відвід суддям.

Адвокат Оксана Томчук підтримала заяву про відвід, зазначивши, що автоматизований розподіл з визначення суддів для розгляду скарги захисту Корбана здійснювався у неробочий час.

Суддя Масенко сказав, що автоматичний розподіл розгляду справ повинен проводитися у день надходження скарги, тому суд не міг порушити цієї процедури та перенести на наступний день цей розподіл.

Масенко зачитав результати експертизи, наданої прокуратурою, згідно з якою не виявлено незаконного втручання в автоматичну систему розподілу справ.

Прокурор Олег Чиж вважає заяву про відвід необгрунтованою.

"Заява не грунтується на жодному об'єктивному факті", - сказав Чиж.

Він виступив проти задоволення заяви. На його думку, адвокати Корбана зловживають правом оголошення заяви на відвід.

Прокурор Олександр Голінченко сказав, що не бачить підстав для відводу.

У підсумку суддя Масенко оголосив перерву та видалився із колегією суддів у нарадчу кімнату.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 р. у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

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Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.