Захист Корбана оголосив відвід суддям Апеляційного суду Києва

Захист лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана просить Апеляційний суд Києва задовольнити клопотання про відвід суддів апеляційного суду Дениса Масенка та Віктора Глиняного, які розглядають апеляційну скаргу адвокатів на ухвалу Дніпровського районного суду столиці про утримання Корбана під вартою терміном 60 діб.

Як передає кореспондент УНІАН, документ зачитав адвокат Олександр Мірошник.

"Ми просимо оголосити відвід судді Денису Масенку", - сказав Мірошник.

Адвокат зазначив, що просить задовольнити клопотання через те, що ще до складення захисниками апеляційної скарги стало відомо, що розглядати її буде Масенко.

Захисники вважають Масенка упередженим та припускають, що він може винести необ'єктивне рішення.

Крім того, адвокат Олексій Шевчук вважає, що на суддю Масенка може чинитися тиск.

Також він оголосив заяву про відвід судді Віктору Глиняному, тому що, за словами адвоката, син Глиняного працює в органах прокуратури і може бути зацікавленим у відстоюванні позиції слідчих Генеральної прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Захист Корбана оскаржив рішення Дніпровського райсуду в Апеляційному суді Києва.