Реакцією на невиконання Росією Мінських угод буде посилення санкцій - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції.

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"Чи є загроза в тому, що Росія знову не виконає і не імплементує якісь пункти Мінських угод? Я буду з вами відвертим, ця загроза дійсно є!", - наголосив Порошенко.

Глава держави сказав, що реакцією на невиконання Росією Мінських угод буде посилення чергових санкцій.

"Яка буде реакція на цю загрозу? Санкції (були) продовжені, або якщо відбудеться загострення - посилені", - наголосив Порошенко.

"Ми не збираємося торгувати санкціями, ми не збираємося якимось чином зробити гірше Росії чи російському народу. Ми збираємося відновити територіальну цілісність та суверенітет України. Саме на це спрямовані Мінські домовленості", - зазначив він.

Президент вкотре підкреслив, що санкції проти Росії не можуть бути зняті до повного виконання нею Мінських угод

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"Ми наголошуємо на тому, що санкції не можуть бути зняті поки всі пункти Мінських угод не будуть повністю імплементовані, жодної торгівлі тут не має бути: починаючи від виведення військ, закінчуючи поверненням контролю над кордоном, починаючи від роззброєння незаконних збройних формувань і завершуючи проведенням виборів за українським законодавством до місцевих органів влади. Ні на які торги Україна не піде", - додав Порошенко.