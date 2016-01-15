МЗС обурилося візитом в окупований Донецьк депутатів-комуністів з Чехії

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Відомство зазначає, що мова йде про депутатів з фракції Комуністичної партії Чехії та Моравії нижньої палати парламенту Чехії Зденека Ондрачека та Станіслава Мацковика.

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МЗС звертає увагу, що ця поїздка не була погоджена з українською стороною та здійснена з порушенням норм українського законодавства, які регламентують порядок в’їзду в Україну. До порушників будуть застосовані передбачені законом обмеження.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає чеські урядові, парламентські та громадські кола публічно відмежуватися від подібних провокацій, які розцінює як вияв неповаги до державного суверенітету України та нехтування офіційною позицією Чехії та Європейського Союзу щодо засудження агресії РФ проти України.