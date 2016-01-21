В БПП кажуть, що Кабмін точно буде переформатований у лютому

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", прес-служба БПП також поширила цю заяву.

"Упевнений, що в лютому відбудуться зміни. Можу точно сказати", - заявив Гончаренко.

Також депутат прокоментував зміни в Конституцію, зазначивши, що пункту про амністію для бойовиків там немає.

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"Немає ніякої амністії, немає ніякої легалізації. Я іноді чую якісь посилання на прийнятий закон про амністію. Так я можу нагадати, що нинішній парламент у березні 2015 року чітко прийняв закон, в якому написано, що всі, хто скоїв тяжкі злочини, а це значить і грабежі і т. д., - вони взагалі не підлягають амністії. Пункту про амністію в змінах до Конституції немає взагалі... Тому, я вважаю, що це дуже необхідні зміни і дуже шкода, що вони стали заручником політичної боротьби в Україні, коли деякі політичні сили просто спекулюють на цій темі", - заявив заступник голови фракції БПП.

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