Проти Авакова поширюють брехливу інформацію, щоб розвалити коаліцію - голова фракції НФ

Про це написав голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак на своїй сторінці у Facebook.

«Шокований цинізмом цього «вкиду». Саме Аваков забезпечив інтеграцію добровольчих батальйонів в систему оборони України. Його участь була вирішальною у відверненні російської окупації Харкова. Лише завдяки політичній волі Авакова запрацювала нова Національна поліція», - наголосив Бурбак.

За його словами, коаліційний Уряд давно готовий до заміни окремих відверто слабких міністрів та заповнення існуючих вакансій.

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«Прем’єр Арсеній Яценюк неодноразово закликав фракції коаліції подати свої кандидатури. Але зміни в Уряді точно не зачеплять міністрів, які роблять найуспішніші реформи в Україні», - підкреслив він.

«Наша фракція прагне продовжувати продуктивну роботу коаліції «Європейська Україна», надалі впроваджувати життєво важливі системні реформи. Мусимо відбити російську агресію; створити умови для відновлення економіки; завершити інтеграцію України до європейської спільноти», - написав Максим Бурбак.

Але, додав він, у відповідь на конструктивну позицію «Народного фронту» почалися хвилі проплаченого бруду від агресивних демагогів.

«Наші партнери з БПП чомусь мовчки спостерігають за атаками на коаліційний Уряд. Це заохочує політиканів всіх мастей», - зазначив голова фракції.

Бурбак закликав всіх членів коаліції припинити політичні провокації і не штовхати Україну до дочасних парламентських виборів.

«Внаслідок цих виборів почнеться гостра суспільно-політична криза, яка спричинить і дострокові вибори Президента України. Водночас запевняю: фракція «Народного фронту» готова до будь-яких дочасних виборів», - резюмував він.