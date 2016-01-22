Прикордонники зафіксували польоти 4 російських вертольотів вздовж кордону з окупованим Кримом
17:25, 22 січня 2016Політика
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Прикордонники Бердянського загону зафіксували 4 російські вертольоти Мі-8, які здійснювали польоти над тимчасово окупованою територією АР Крим.
Прикордонники зафіксували польоти 4 російських вертольотів / Ілюстрація УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що польоти відбувалися уздовж адміністративного кордону з Херсонською областю.
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