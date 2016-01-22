Прикордонники зафіксували польоти 4 російських вертольотів вздовж кордону з окупованим Кримом

17:25, 22 січня 2016
Політика
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Прикордонники Бердянського загону зафіксували 4 російські вертольоти Мі-8, які здійснювали польоти над тимчасово окупованою територією АР Крим.

пп

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що польоти відбувалися уздовж адміністративного кордону з Херсонською областю.

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