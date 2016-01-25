БПП наполягає на негайному створенні ТСК з розслідування підкупу депутатів - Кононенко

Про це заявив перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, ця комісія повинна розслідувати факти політичної корупції, про яку все частіше говорять, особливо в плані прийняття змін до Конституції.

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"В ході розгляду змін до Конституції виникло все більше чуток про торги за голоси, про обіцянки оплати за голос. Ми знаємо, що були оприлюднені прокуратурою факти отримання окремими народними депутатами коштів для вирішення тих чи інших питань. Тому зареєстровано відповідний проект постанови №3746, і ми наполягаємо на створенні ТСК", - підкреслив Кононенко.

Проект постанови №3746 про створення вказаної ТСК внесели 4 січня депутати від БПП Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ольга Червакова, Сергій Лещенко та позафракційна Ірина Суслова.

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