Нардеп Козаченко: рішення "Самопомочі" відкликати міністра Павленко – політичний популізм

Так вважає народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко", президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

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На його думку, кінцевою метою використання методу політичного популізму може бути перегляд коаліційної угоди.

"Партія може делегувати свого міністра, може його відкликати, але крапку ставить виключно парламенту шляхом голосування", - констатував Леонід Козаченко.

Нагадаємо, що раніше інший депутат - Борислав Береза, заступник голови Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції заявив, що позиція партії "Самопоміч" щодо відкликання міністра Павленко є абсолютно непослідовною.

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"Ніхто не чув про те, що "Самопоміч" виходить з коаліції, але ми часто чули їхні заяви про те, що Павленко високопрофесійний міністр. А, значить, мова зараз йде про третій варіант. Що хочуть отримати в "Самопомічі"? Це не так важливо. Більш важливо те, що їх позиція абсолютно непослідовна", - вважає Борислав Береза.