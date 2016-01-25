"1+1" відмовився від підтримки проектів "Української Телевізійної Академії"

Проект №2766, в першу чергу, покликаний навести лад та розробити прозорі критерії для спільного виробництва. Окрім того, він встановлює мінімальний об’єм власного виробництва на рівні «не менше 50%», що однозначно має стимулювати розвиток індустрії.

В той самий час, він закриває прогалини, наявністю яких наразі користуються певні національні телеканали, які видають російський продукт за власне виробництво. І ми вважаємо, що саме це спричинило їх обурення та занепокоєння щодо прийняття закону.

Ми впевнені, що 30% квота, яка залишається для цивілізованого спільного виробництва з російським ринком – є цілком виправданою. Чому певні учасники ринку настільки турбуються про долю продуктів країни агресора, нам цілком зрозуміло, але не цілком зрозуміло, чому Українська Телевізійна Академія стала глашатаєм таких учасників ринку.

Анатолій Єрема, головний продюсер каналу 1+1 з розважальних проектів та член експертної ради УТА, не підписував відкритий лист. Яким чином, без наявності погодження всіх експертів він став публічним нам незрозуміло, і це окреме питання до пана І. Коваля, директора ІТК. Але розуміючи, що УТА стала прикриттям для лобіювання інтересів певних учасників експертної ради, чий бізнес, пов’язаний з виробництвом продукту в та для Російської Федерації, ми відмовляємось від будь-якої підтримки проектів УТА , та рекомендуватимемо всім своїм співробітникам, які є членами цієї організації, написати заяву про вихід з її складу. Ми також закликаємо учасників ринку, які зацікавлені в розвитку національного виробництва та протидії країні-агресору в інформаційній війні підтримати закон та вийти з лав УТА.