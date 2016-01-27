Порошенко обіцяє у 2016 році модернізовані літаки та вертольоти для Повітряних сил
20:51, 27 січня 2016Політика
998 0
Президент України Петро Порошенко заявляє, що у 2016 році для Повітряних сил ЗСУ планується розробити та закупити модернізовані літаки та вертольоти.
REUTERS
Про це він заявив сьогодні на засіданні РНБО, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Глава держави повідомив, що для Повітряних сил Збройних Сил планується розробка та закупівля модернізованих літаків, вертольотів, створення зенітного ракетного комплексу середньої дальності, модернізація наявних зенітних ракетних комплексів, засобів радіолокації, станцій оптоелектронного придушення», - йдеться в повідомленні
Читайте такожПорошенко: Україна та іноземні партнери домовилися про спільне виробництво озброєння
Також для Військово-морських сил, за словами Порошенка, будуть закуплені морські засоби ураження та проаналізовано закупівлю бойових кораблів та броньованих артилерійські катерів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter