Порошенко обіцяє у 2016 році модернізовані літаки та вертольоти для Повітряних сил

Про це він заявив сьогодні на засіданні РНБО, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Глава держави повідомив, що для Повітряних сил Збройних Сил планується розробка та закупівля модернізованих літаків, вертольотів, створення зенітного ракетного комплексу середньої дальності, модернізація наявних зенітних ракетних комплексів, засобів радіолокації, станцій оптоелектронного придушення», - йдеться в повідомленні

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Також для Військово-морських сил, за словами Порошенка, будуть закуплені морські засоби ураження та проаналізовано закупівлю бойових кораблів та броньованих артилерійські катерів.