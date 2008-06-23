Третьяков: потрібно скасувати поняття «коаліція»

"З Конституції необхідно прибрати поняття "коаліція", оскільки Україна виявилася не готовою до цього. Таку думку в ході програми "Свобода Савіка Шустера" на каналі "Інтер" висловив народний депутат від фракції НУ- НС Олександр Третьяков, коментуючи формальне і юридичне існування коаліції в парламенті.

За словами депутата, "де-факто коаліції в парламенті не існує, хоча де-юре вона є". При цьому він нагадав, що заяви про вихід з коаліції написали депутати від "Народної самооборони" і БЮТ.

"Нових коаліцій в парламенті не буде, - заявив Третьяков. - Ні Наша Україна не піде з Партією регіонів, ні БЮТ не піде". Тому, за словами депутата, є два виходи: або проводити дострокові парламентські вибори, які нічого не змінять, або скасувати поняття коаліції в Конституції.

У той же час голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк заявив про те, що подасть у відставку у разі розпаду коаліції.

«Я вийду на трибуну парламенту і заявлю, що створена нова коаліція. Таким чином, і голова Верховної Ради, і всі інші друзі йдуть у відставку і формуються нові керівні органи», - сказав Яценюк. Крім того, він вважає, що у разі розпаду коаліції всі, хто до неї був причетний, повинні будуть скласти повноваження. «Якщо йде коаліція, якщо вона розвалюється, то об`єктивно треба йти всім, хто був причетний до цієї коаліції», - відзначив Яценюк.

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