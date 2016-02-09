Посол України вимагає від чеського видавництва виправити карту з "російським" Кримом (документ)

Про це повідомили у прес-службі посольства України в Чехії.

У своєму листі посол зазначив, що міжнародна спільнота єдина у підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів і не визнає анексії Криму.

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"Тому видання карти України без території Криму суперечить міжнародному праву та цілком ігнорує консолідовану позицію країн Європейського Союзу щодо невизнання окупації Російською Федерацією Криму", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, у Чехії в листопаді 2015 року року видали "Футбольний атлас світу", в якому окупований Крим позначений як російська територія.

Сьогодні чеське видавництво "Ottovo Nakladatelstvi" заявило, що позначення окупованого Криму частиною Росії у їхньому "Футбольному атласі" сталося внаслідок помилки картографа і не було навмисними діями.