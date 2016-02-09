Чеське видавництво вибачилося за карту з "російським" Кримом

Про це у коментарі Європейській правді повідомив шеф-редактор видавництва Філіп Гладік.

"Ми вже знаємо про фатальні помилки в картах. Наш постійний картограф в той час готував історичну монографію України і використав для деяких карт "Футбольного атласу" карту, яку використовував для певного історичного періоду. (З тих же причин у нас у "Футбольному атласі" помилково зображається на деяких картах і Північний Кіпр). У нас уже була внутрішня зустріч із картографом, він сказав, що в той момент не розумів свою помилку", - йдеться у листі.

Видання завуважує, що це пояснення викликає сумнів у своїй щирості, адже не існувало такого історичного періоду, коли Крим був частиною Росії, а Україна перебувала в нинішніх кордонах.

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Гладік також зазначив, що через значну нестачу часу сам він зосередився на виборі клубів, процесі підрахунку трофеїв і в той момент не думав, що досвідчений картограф зробить карти з такими помилками.

"Таким чином, я хотів би тільки уточнити, що використання нестандартних карт не відображає ніякої політичної позиції моєї або видавництва, мова йде суто про фактор людської помилки. Вибачте, у разі перевидання книги назви будуть співставлені правильно. Ще раз прошу вибачення за наші помилки і дякую за розуміння", - написав Гладік.