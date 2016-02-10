ГПУ перевіряє, як ФСБ і радник Путіна впливали на силові дії проти Майдану

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

За його словами, під час візитів до Києва Сурков і співробітники російської спецслужби зустрічалися з керівництвом держави і правоохоронних органів, але слідство ще встановлює, у якій формі вони впливали на рішення тодішньої влади.

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"Зустрічі були, розмови були, певний вплив був. Слідство перевіряє, наскільки цей вплив дійсно призвів до тих трагічних наслідків, які сталися. Чи це були рекомендації, чи це були прямі вказівки, чи орієнтування, яким чином краще протидіяти протестним акціям", – зазначив Горбатюк.

Нагадаємо, ​у жовтні минулого року слідчі Генеральної прокуратури підтвердили наявність у матеріалах справи про масові вбивства на Майдані документів про "російський слід" у цих подіях.