Україна та Британія домовилися активізувати співпрацю у питаннях нацбезпеки - МЗС

Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін за результатами зустрічі з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Марком Лайаллом Грантом 10 лютого в Лондоні, повідомляє департамент політики і комунікацій МЗС.

“Я вітаю готовність британської сторони долучитися до міжнародних ініціатив, які спрямовані на посилення тиску на Росію з метою виконання нею зобов’язань згідно Мінських домовленостей та деокупації Кримського півострову”, - зазначив міністр.

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Клімкін під час розмови з Грантом також наголосив на важливості збереження санкцій проти Росії до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність України.

Міністр подякував за допомогу Великої Британії у захисті територіальної цілісності та суверенітету України, а також за підтримку демократичних реформ в нашій державі.